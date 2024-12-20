Агентство LeadWay опубликовало результаты исследования рынка новостроек

По информации издания «Известия», средняя ставка по ипотечным кредитам в России превысила 30%. В крупных городах ежемесячные платежи по ипотеке могут варьироваться от 150 000 до 500 000 рублей, при этом общая переплата по кредиту достигает семикратного размера.
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