Агентство LeadWay опубликовало результаты исследования рынка новостроек

По информации издания «Известия», средняя ставка по ипотечным кредитам в России превысила 30%. В крупных городах ежемесячные платежи по ипотеке могут варьироваться от 150 000 до 500 000 рублей, при этом общая переплата по кредиту достигает семикратного размера.