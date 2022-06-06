Решения ЕСПЧ потеряют силу в России — Володин

Федеральные законы, которые дадут возможность России не подчиняться решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), будут приняты в течение нескольких дней, заявил спикер российского парламента Вячеслав Володин 6 июня в своем Telegram-канале.
Федеральные законы, которые дадут возможность России не подчиняться решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), будут приняты в течение нескольких дней, заявил спикер российского парламента Вячеслав Володин 6 июня в своем Telegram-канале.
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