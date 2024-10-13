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Прогноз на матч СК Полтава – Металлург Запорожье 20 октября 2024 года

Прогноз на матч СК Полтава – Металлург Запорожье 20 октября 2024 года

БОНУС: фрибет 3 000 ₽ на этот матч!  Матч между СК Полтава и Металлургом Запорожье в рамках 13-го тура Первой лиги Украины обещает стать интересным противостоянием между лидером турнира и struggling аутсайдером.

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