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У Чета Холмгрена во время игры с «Уорриорз» не получилось продавить Криса Пола под кольцом

У Чета Холмгрена во время игры с «Уорриорз» не получилось продавить Криса Пола под кольцом

Новичок «Оклахомы» Чет Холмгрен предпринял неудачную попытку продавить под кольцом разыгрывающего «Голден Стэйт» Криса Пола.

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