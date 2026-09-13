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«Махачкала» заменила вратаря в 1-м тайме матча с «Ахматом». Магомедов травмировался в стыке с Конате, Волк вышел на 22-й минуте

Вратарь « Динамо » Махачкала Тимур Магомедов получил травму в матче с « Ахматом » (0:0, перерыв) в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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