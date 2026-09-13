Pro Ref признала ошибку в эпизоде с голом Холанна в ворота «Манчестер Юнайтед»

Организация Pro Ref, отвечающая за судейство в английском футболе, признала ошибку ВАР при засчитанном голе нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:1).
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