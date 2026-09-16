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РИА Новый день

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Три человека погибли при крушении новостного вертолета в США

Три человека погибли при крушении новостного вертолета в США

В США разбился вертолет, оборудованный для трансляции новостей. По предварительным данным, погибли три человека.

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