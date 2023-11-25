К власти в Польше пришла оппозиция. Что это значит для России и что – для США

52K прочитали В Польше парадоксальная ситуация: правящая партия, победив в выборах, проиграла. "Контрольный пакет" во власти получила коалиция партий оппозиционных .
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