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Маск: Кеннеди-младший должен участвовать в дебатах с Байденом и Трампом

Маск: Кеннеди-младший должен участвовать в дебатах с Байденом и Трампом

Роберт Кеннеди-младший, независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов, должен принять участие в предвыборных дебатах наравне с действующим главой государства Джо Байденом и экс-президентом Дональдом Трампом.

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