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Военное обозрение

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Глава СК Бастрыкин: Следствие установило все обстоятельства теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года

Глава СК Бастрыкин: Следствие установило все обстоятельства теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года

Уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту вышло на финальный этап.

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