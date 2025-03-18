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В Госдуме допустили повышение налогов и страховых взносов, чтобы хватило на выплату пенсий

В Госдуме допустили повышение налогов и страховых взносов, чтобы хватило на выплату пенсий

Придется либо сокращать пенсии, либо увеличивать взносы и налоги В России, если демографическая ситуация не выровняется, придется в перспективе увеличивать налоги и страховые взносы на выплату пенсий, пишет "Газета.

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