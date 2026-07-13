РГ: в России предложили ускорить процедуру освобождения заключенных по болезни

Министерство юстиции подготовило пакет законопроектов, предусматривающих установление максимального срока для судей на принятие решения по заявлениям об освобождении осуждённого от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжёлым заболеванием.
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