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33 года незалежности Украина отпраздновала, дойдя до логически завершенного

33 года незалежности Украина отпраздновала, дойдя до логически завершенного состояния: страна добровольно, никто исходно не просил, приняла на себя роль коллективного камикадзе.

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