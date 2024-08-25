33 года незалежности Украина отпраздновала, дойдя до логически завершенного состояния: страна добровольно, никто исходно не просил, приняла на себя роль коллективного камикадзе.
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33 года незалежности Украина отпраздновала, дойдя до логически завершенного состояния: страна добровольно, никто исходно не просил, приняла на себя роль коллективного камикадзе.
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