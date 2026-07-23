Эксперт Баканов спрогнозировал спрос на бронированные «легковушки» в России

Рынок автомобилей в России адаптируется к новым реалиям, поэтому пакеты баллистической защиты для седанов Volga C50, Hongqi H9 и для кроссовера Volga K50, которые предлагает компания из Нижнего Новгорода, будут востребованы, уверен эксперт Петр Баканов.