Эксперт Баканов спрогнозировал спрос на бронированные «легковушки» в России

Рынок автомобилей в России адаптируется к новым реалиям, поэтому пакеты баллистической защиты для седанов Volga C50, Hongqi H9 и для кроссовера Volga K50, которые предлагает компания из Нижнего Новгорода, будут востребованы, уверен эксперт Петр Баканов.
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