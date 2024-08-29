29/08/24==Курское приграничье, «Аид» ночью отправил послание ВСУ: «Если я к утру не сожгу две колонный, то буду расстроен»

Противник продолжает «накаты» на наши позиции, но технику после огромных потерь бросает в бой реже В российском тг-канале «Дневник мракоборцев», который связывают с «вагнеровцами», перешедшими в «Ахмат», и который передает горячую оперативку из Курской области, в ночь на 29 августа появилась запись: «То, что меня отругали из-вас, хохлы, это мягко сказано.