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Кухня и дом

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Мой опыт безопасной чистки телевизора: от народных методов до профессиональной химии

Мой опыт безопасной чистки телевизора: от народных методов до профессиональной химии

Почему я начала относиться к экрану как к живому организму Признаюсь честно: когда я только купила свой первый большой телевизор, то протирала его первой попавшейся тряпкой, иногда даже влажной салфеткой для рук.

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