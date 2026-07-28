Мой опыт безопасной чистки телевизора: от народных методов до профессиональной химии

Почему я начала относиться к экрану как к живому организму Признаюсь честно: когда я только купила свой первый большой телевизор, то протирала его первой попавшейся тряпкой, иногда даже влажной салфеткой для рук.
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