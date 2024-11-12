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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев о 6-м месте ЦСКА: «Собраны неплохие ребята, но нет ни игры, ни результата. Такое ощущение, каждый думает только о себе» 

После 15 туров армейцы занимают в таблице 6-е место. «Главная проблема в том, что ЦСКА находится на распутье каком-то и никак не может двинуться вперед.

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