While Rosatom is building a nuclear power plant, others are taking their place under the sun

In 2022, Russia announced the reversal of energy exports to The East. But after more than four years, it becomes obvious that it is impossible to completely replace the former European market in the foreseeable future.
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