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Casting News: Parenthood And Modern Family Vets Lead Hallmark Drama, And More

Casting News: Parenthood And Modern Family Vets Lead Hallmark Drama, And More

Parenthood's Sam Jaeger and Modern Family's Ariel Winter will lead Hallmark's new drama series Change of Heart, premiering in 2027.

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