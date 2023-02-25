Посол заявил об опасности приостановки участия России в ФАТФ

Приостановка членства России в Группировке разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) способна разрушить глобальную архитектуру противодействия финансированию терроризма, отмыванию денег и распространению оружия массового поражения.
Приостановка членства России в Группировке разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) способна разрушить глобальную архитектуру противодействия финансированию терроризма, отмыванию денег и распространению оружия массового поражения.
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