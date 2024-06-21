Ночью над Крымом сбили 70 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 114 украинских беспилотников, в том числе 70 БПЛА над Крымом и над акваторией Черного моря, 43 — над территорией Краснодарского края и 1 беспилотник — над Волгоградской областью.
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