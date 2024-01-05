Президент Мальдив посетит Китай с государственным визитом

Пекин, 5 января /Синьхуа/ -- Президент Мальдив Мохамед Муиззу по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 8 по 12 января посетит Китай с государственным визитом, сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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