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Китай

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Президент Мальдив посетит Китай с государственным визитом

Пекин, 5 января /Синьхуа/ -- Президент Мальдив Мохамед Муиззу по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 8 по 12 января посетит Китай с государственным визитом, сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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