Bloomberg: раскол между Зеленским и Залужным помешает разработке стратегии ВСУ

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, в США обеспокоены разногласиями между украинским лидером Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, поскольку такой раскол замедляет разработку военной стратегии Киева, а именно планов на 2024 год.
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