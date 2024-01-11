Bloomberg: раскол между Зеленским и Залужным помешает разработке стратегии ВСУ

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, в США обеспокоены разногласиями между украинским лидером Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, поскольку такой раскол замедляет разработку военной стратегии Киева, а именно планов на 2024 год.