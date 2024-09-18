Роспотребнадзор выявил в сети ресторанов «Теремок» некачественную продукцию

Роспотребнадзор выявил масштабные нарушения в работе федеральной сети ресторанов «Теремок» — по итогам проверки службой было выписано 66 протоколов об административных нарушениях, а также штрафы на сумму 870 тыс.
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