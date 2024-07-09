💪 Гости из Москвы и Геленджика доставили в Ялту гуманитарную помощь для фронта Наталья из Москвы однажды решила, что должна помогать нашим бойцам не только морально, но и делом.
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💪 Гости из Москвы и Геленджика доставили в Ялту гуманитарную помощь для фронта Наталья из Москвы однажды решила, что должна помогать нашим бойцам не только морально, но и делом.