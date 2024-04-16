Операция «Ликвидация» или как нацисты-гауляйтеры «обнуляют» Харьков

С уничтожением энергетической инфраструктуры в Харькове ожидаемо начались логистические проблемы. Это связано с многими факторами, в том числе, с неспособностью своевременно принять и разгрузить товар, а также с отсутствием средств доставки.
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