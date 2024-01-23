США и Великобритания ударили по Йемену

США, Великобритания, Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды опубликовали совместное заявление, в котором сообщается, что британские и американские вооруженные силы при поддержке союзников нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене.
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