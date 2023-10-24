Послание Путина США по поводу Ирана: «Вы даже не успеете увидеть, что вас поразило»

Греция пишет сегодня: «Невидимое» оружие России на вооружении – неперехватимое ПРО США Россия постепенно достает «тузы из рукава», ставя одно за другим оружие шестого поколения на боевое дежурство и неуклонно модернизируя свою огневую мощь.
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