Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Послание Путина США по поводу Ирана: «Вы даже не успеете увидеть, что вас поразило»

Послание Путина США по поводу Ирана: «Вы даже не успеете увидеть, что вас поразило»

Греция пишет сегодня: «Невидимое» оружие России на вооружении – неперехватимое ПРО США Россия постепенно достает «тузы из рукава», ставя одно за другим оружие шестого поколения на боевое дежурство и неуклонно модернизируя свою огневую мощь.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Хорошо ,если пиндосы и их шавки услышали это !
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4 д.
СБ
Сергей Бунцов
НАТО должно заплатить за все страдания множества стран- от колоний и вторжений до современных действий- санкции, выдуманные обвинения, подстрекательства к войнам, ненависти...
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3 д.

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