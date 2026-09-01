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У ряда клиентов Точка-банка наблюдались проблемы в работе сервисов

Во вторник, 1 сентября, Точка-банк сообщил в своем телеграм-канале о сбое в работе своих сервисов. В своем сообщении кредитная организации посоветовала при неработающем приложении перейти в веб-версию.

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