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Царьград

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"Акрон" одержал победу в пенальти, Беншимол избежал серьёзной травмы

"Акрон" одержал победу в пенальти, Беншимол избежал серьёзной травмы

"Акрон" победил "Локомотив" в серии пенальти 5:4 в Самаре. Нападающий Жилсон Беншимол, выйдя на поле, получил травму колена, но серьёзных последствий удалось избежать.

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