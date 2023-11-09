Децентрализованные платформы демократизируют инициативы по финансированию криптопроектов

На недавнем мероприятии Cardano Summit в Дубае менеджер по продуктам группы Project Catalyst Крисс Бэрд обсудил проблемы и возможности, сопутствующие развитию децентрализованных платформ для привлечения капитала, сравнивая их с традиционными моделями финансирования.