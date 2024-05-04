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Регион 29

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В столице Поморья проходят «победные субботники»

Двухмесячник по уборке города начался еще 12 апреля: первыми приступили к весенним работам коммунальные предприятияДвухмесячник по уборке города начался еще 12 апреля: первыми приступили к весенним работам коммунальные предприятияНакануне массово вышли на субботники коллективы организаций, учреждений, коммерческих предприятий.

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