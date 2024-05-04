В столице Поморья проходят «победные субботники»

Двухмесячник по уборке города начался еще 12 апреля: первыми приступили к весенним работам коммунальные предприятияДвухмесячник по уборке города начался еще 12 апреля: первыми приступили к весенним работам коммунальные предприятияНакануне массово вышли на субботники коллективы организаций, учреждений, коммерческих предприятий.