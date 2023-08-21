Закон и Порядок

135 687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Украина так сильно не зависела от России, как Казахстан. Яркое тому подтверждение - до сих пор действующий трубопрово..."РУССКИХ БУДУТ УБ...
  • Александр Салтановский
    Всё правильно, пиндосы понимают только язык силы, поскольку сами именно на таковом и разговаривают, все жесты "доброй...Ой, а у вас молок...
  • Геннадий Исаков
    Ничего странного. Нынешняя власть пришла на волне антисоветизма, антикоммунизма и антисталинизма, поднятой прозападны...О словах директор...

ГЛАВНАЯ БИТВА СОСТОИТСЯ 24 АВГУСТА. РАССЕКРЕЧЕН ПОЛНЫЙ ПЛАН НАПАДЕНИЯ

ГЛАВНАЯ БИТВА СОСТОИТСЯ 24 АВГУСТА. РАССЕКРЕЧЕН ПОЛНЫЙ ПЛАН НАПАДЕНИЯ

KLAUS-DIETMAR GABBERT/GLOBALLOOKPRESS Главная битва в зоне СВО состоится 24 августа. Рассекречен полный план нападения ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
t
tatyanadavydkina
Хочется сказать нашим ребятам &quot; Вся Россия с вами. Вы победите. Удачи вам и берегите себя&quot;
Ответить
9 час.
ВА
Виктор Александров
Наступление «будет приурочено к Дню независимости Украины, 24 августа». На полтора месяца раньше, 12 июня 1990 Россия объявила суверенитет, независимость номенклатуры Ель-Цина от номенклатуры Горбачёва. Праздник так и назывался: &quot;День независимости&quot;, что мы теперь с радостью празднуем как &quot;День России&quot;. А мы ещё хохлам претензии предъявляем: как так они свою историю не знают? А так, как мы. Ведь мы - один народ! И Сталинграда у нас нет. И гимн в очередной раз переписали, а французы, к примеру, до сих пор Марсельезу поют: «Припев: К оружью, гражданин! Сомкнём наши ряды, Вперёд, вперёд! И нивы наши, и сады, Вмиг кровь нечистая зальёт»! [Википедия] Считаю необходимым восстановить памятник Сталину в Сталинграде, с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и Сталинский гимн СССР для нашей победы на фронте и в тылу СВО, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
Ответить
6 час.
E
Ed
Потихоньку узнаем, что произошло под Харьковом - &quot;Харьковский &quot;наступ&quot;, который у них получился, можно сказать, был случайностью, а не закономерностью. И поэтому повторить его они не могут. Там у нас не было сплошной линии боевого соприкосновения, было мало тяжёлой техники, поэтому тогда у них всё получилось. А сейчас таких участков на линии фронта у нас нет - и у них ничего не выходит.&quot;
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх