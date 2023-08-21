KLAUS-DIETMAR GABBERT/GLOBALLOOKPRESS Главная битва в зоне СВО состоится 24 августа. Рассекречен полный план нападения ВСУ.
ГЛАВНАЯ БИТВА СОСТОИТСЯ 24 АВГУСТА. РАССЕКРЕЧЕН ПОЛНЫЙ ПЛАН НАПАДЕНИЯ
Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Хочется сказать нашим ребятам " Вся Россия с вами. Вы победите. Удачи вам и берегите себя"
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9 час.
ВА
Виктор Александров
Наступление «будет приурочено к Дню независимости Украины, 24 августа». На полтора месяца раньше, 12 июня 1990 Россия объявила суверенитет, независимость номенклатуры Ель-Цина от номенклатуры Горбачёва. Праздник так и назывался: "День независимости", что мы теперь с радостью празднуем как "День России". А мы ещё хохлам претензии предъявляем: как так они свою историю не знают? А так, как мы. Ведь мы - один народ! И Сталинграда у нас нет. И гимн в очередной раз переписали, а французы, к примеру, до сих пор Марсельезу поют: «Припев: К оружью, гражданин! Сомкнём наши ряды, Вперёд, вперёд! И нивы наши, и сады, Вмиг кровь нечистая зальёт»! [Википедия] Считаю необходимым восстановить памятник Сталину в Сталинграде, с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и Сталинский гимн СССР для нашей победы на фронте и в тылу СВО, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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6 час.
E
Ed
Потихоньку узнаем, что произошло под Харьковом - "Харьковский "наступ", который у них получился, можно сказать, был случайностью, а не закономерностью. И поэтому повторить его они не могут. Там у нас не было сплошной линии боевого соприкосновения, было мало тяжёлой техники, поэтому тогда у них всё получилось. А сейчас таких участков на линии фронта у нас нет - и у них ничего не выходит."
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6 час.
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