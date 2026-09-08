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Царьград

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Нидерланды выделят Украине 250 млн евро на беспилотники

Нидерланды выделят Украине 250 млн евро на беспилотники

Нидерланды направят Украины 250 млн евро на закупку беспилотников, увеличив свою общую поддержку в программе Drone Line до 1 млрд евро.

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