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Колумбийский центр старения имени Роберта Н. Батлера: значительные улучшения в здоровье пожилых людей

Колумбийский центр старения имени Роберта Н. Батлера: значительные улучшения в здоровье пожилых людей

Новое исследование, проведенное Колумбийским центром старения имени Роберта Н. Батлера при Школе общественного здравоохранения Мейлмана, выявило значительные улучшения в состоянии здоровья пожилых людей в Англии по сравнению с предыдущими поколениями.

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