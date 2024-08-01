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Эван Гершкович может быть передан США в рамках «большого обмена»

Эван Гершкович может быть передан США в рамках «большого обмена»

Американский журналист Эван Гершкович, приговоренный российским судом за участие в шпионаже в Свердловской области к 16 годам заключения, может стать участником «большого обмена» заключенными между четырьмя государствами.

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