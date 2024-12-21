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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амур» отказался обменять Гальченюка в «Ак Барс» на Коршкова (Артур Хайруллин)

Об этом сообщил Артур Хайруллин. «Амур» отказался менять Коршкова на Гальченюка один в один. Сторона Алекса хочет увезти игрока в другой клуб, но «Амур» тоже учитывает свои интересы», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

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