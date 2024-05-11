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Недавний мигрант утопил в Мойке полный пассажиров автобус. Факты о ДТП в Петербурге проняли даже депутатов

Недавний мигрант утопил в Мойке полный пассажиров автобус. Факты о ДТП в Петербурге проняли даже депутатов

В Санкт-Петербурге полный пассажиров автобус сначала протаранил на мосту автомобиль, а после, проломив ограждение, рухнул в Мойку.

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Комментарии
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Михаил Кицис
Хохол Сытник в каждый дырке затычка! Никогда не был в Питере, но осуждает хозяйственную и любую другую деятельность Беглова. И сюда залез. В отличии от тебя я рядом  жил с этим мостом более полувека и проезжал этот мост несколько десятков тысяч раз буквально. Более простого места для проезда даже придумать нельзя. Хена, а ты можешь не влезать в то, что вообще никогда не видел и не знаешь?
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2 час.
Нина Попова
Принципиально. Как и в Крокусе, восхваляют только мусульман. Если бы первым был мусульманин, то никто ничего бы не сказал, а это вечное вранье и выставление мусульман везде первыми, надоело. Напоминает, как чеченцы за красный берет боролись. Для нормального мужика, это был бы позор, а для них, в порядке вещей.
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2 час.
Фея
Можно долго обвинять водителя,он виноват это точно,но и руководство автобазв виновато. Можно винить иностранцев сколько угодно, но основная вина на наших: зачем взяли на работу, не проследили,сами нарушили КЗОТ. Так везде.сами создали такую ситуацию.
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1 час.

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