Недавний мигрант утопил в Мойке полный пассажиров автобус. Факты о ДТП в Петербурге проняли даже депутатов

Михаил Кицис Хохол Сытник в каждый дырке затычка! Никогда не был в Питере, но осуждает хозяйственную и любую другую деятельность Беглова. И сюда залез. В отличии от тебя я рядом жил с этим мостом более полувека и проезжал этот мост несколько десятков тысяч раз буквально. Более простого места для проезда даже придумать нельзя. Хена, а ты можешь не влезать в то, что вообще никогда не видел и не знаешь?

Нина Попова Принципиально. Как и в Крокусе, восхваляют только мусульман. Если бы первым был мусульманин, то никто ничего бы не сказал, а это вечное вранье и выставление мусульман везде первыми, надоело. Напоминает, как чеченцы за красный берет боролись. Для нормального мужика, это был бы позор, а для них, в порядке вещей.