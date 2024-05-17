Солнечная буря в 2025 году может отбросить технологическое развитие человечества на десятилетия

В 1859 году астроном Ричард Керрингтон наблюдал за Солнцем и заметил два ярких белых пятна. Это была первая зарегистрированная солнечная вспышка, которая привела к полярным сияниям, распространившимся по всему миру.
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