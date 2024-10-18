Стало известно, за какую минимальную зарплату готовы работать россияне

48% россиян из городов-миллионников не готовы работать за зарплату ниже 50 тысяч рублей, еще почти четверть (22%) не согласны на заработок ниже 100 тысяч рублей, выяснил совместный опрос «Ренессанс страхования» и сервиса «Зарплата.