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Танкисты Катукова под Мценском нанесли первое крупное поражение Гудериану

Танкисты Катукова под Мценском нанесли первое крупное поражение Гудериану

Дважды Герой Советского Союза, маршал бронетанковых войск. Михаилу Катукову принадлежит честь первого крупного успеха советских автобронетанковых войск - под Мценском.

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