ПОЧЕМУ НЕ БЫЛ ВЗЯТ ТБИЛИСИ. ОТВЕТ СТАЛ ПОНЯТЕН СПУСТЯ 14 ЛЕТ

Ровно 14 лет назад грузинские войска атаковали столицу Южной Осетии, а Россия повела себя совсем не так, как рассчитывали её противники – вопреки множеству прогнозов показала зубы и в течение пяти дней буквально разгромила войска Михаила Саакашвили.