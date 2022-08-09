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ПОЧЕМУ НЕ БЫЛ ВЗЯТ ТБИЛИСИ. ОТВЕТ СТАЛ ПОНЯТЕН СПУСТЯ 14 ЛЕТ

ПОЧЕМУ НЕ БЫЛ ВЗЯТ ТБИЛИСИ. ОТВЕТ СТАЛ ПОНЯТЕН СПУСТЯ 14 ЛЕТ

Ровно 14 лет назад грузинские войска атаковали столицу Южной Осетии, а Россия повела себя совсем не так, как рассчитывали её противники – вопреки множеству прогнозов показала зубы и в течение пяти дней буквально разгромила войска Михаила Саакашвили.

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