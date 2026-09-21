Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Интересный факт об о. Фальстер, возле которого Россия стреляла при появлении вертолёта НАТО.

Интересный факт об о. Фальстер, возле которого Россия стреляла при появлении вертолёта НАТО.

Многие наверняка слышали о том, что недавно российский корвет "Сообразительный" встретился с вертолётом НАТО, принадлежащим Дании.

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