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ГТРК Татарстан

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Житель Татарстана подал иск на 238 тыс. рублей к дропперу из Вологоды

Житель Татарстана подал иск на 238 тыс. рублей к дропперу из Вологоды

Житель Татарстана намерен через суд взыскать похищенные деньги с дроппера из Вологды. По данным прокуратуры РТ, житель Алексеевского района поверил обещаниям лёгкого заработка на инвестициях и перевёл мошенникам 196 тысяч рублей.

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