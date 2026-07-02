Житель Татарстана подал иск на 238 тыс. рублей к дропперу из Вологоды

Житель Татарстана намерен через суд взыскать похищенные деньги с дроппера из Вологды. По данным прокуратуры РТ, житель Алексеевского района поверил обещаниям лёгкого заработка на инвестициях и перевёл мошенникам 196 тысяч рублей.