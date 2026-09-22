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Глава "Эксмо" Капьев назвал пять самых читаемых авторов за всю историю издательства

Глава "Эксмо" Капьев назвал пять самых читаемых авторов за всю историю издательства

В пятерку наиболее тиражных авторов за всю историю «Эксмо» входят Дарья Донцова, Александра Маринина, Татьяна Полякова, Татьяна Устинова, а также Анна и Сергей Литвиновы, – рассказал «Газете.

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