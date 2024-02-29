Пироги с яблоками никогда не надоедают. Ловите еще один интересный рецепт

Сколько рецептов яблочных пирогов вы знаете? Думаю, что и не сосчитать! Я уже рассказывал про популярную яблочную шарлотку, про перевернутый пирог татен, про слоеные и дрожжевые пироги с яблочной начинкой.
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