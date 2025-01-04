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Микель Артета: «Арсенал» должен был дважды взять АПЛ за последние сезоны, с такими показателями обычно побеждают. Но мы этого не сделали»

– Чему научились за последние два сезона? – То, что всегда можно сделать лучше и всегда можно совершенствоваться.

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