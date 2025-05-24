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Несекретные материалы

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Террористы должны ответить за нападение на российское исследовательское судно возле Мозамбика

Террористы должны ответить за нападение на российское исследовательское судно возле Мозамбика

Некоторое время назад неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно (НИС) «Атлантида» Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) у берегов Мозамбика возле острова Тамбузи (архипелаг Киримбас).

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