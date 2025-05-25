В Москве закрыли для авиарейсов аэропорты Домодедово и Жуковский

Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.В Московском регионе ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в двух аэропортах, информирует пресс-служба Росавиации.
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