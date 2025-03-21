Диетолог Королева: из-за запрета чипсов дети начнут есть их еще чаще

В России хотят запретить продажу чипсов несовершеннолетним. Однако такая мера может грозить обратным эффектом — на фоне запрета дети начнут проявлять к этому снеку еще больший интерес, предупредила профессор ФМБА России, врач общей практики, диетолог, д.