Диетолог Королева: из-за запрета чипсов дети начнут есть их еще чаще

В России хотят запретить продажу чипсов несовершеннолетним. Однако такая мера может грозить обратным эффектом — на фоне запрета дети начнут проявлять к этому снеку еще больший интерес, предупредила профессор ФМБА России, врач общей практики, диетолог, д.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии